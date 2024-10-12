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На Кубанью силы ПВО уничтожили 17 беспилотников

На Кубанью силы ПВО уничтожили 17 беспилотников

Минувшей ночью враг снова попытался атаковать Краснодарский край.Всего в ночь на 12 октября над регионами России удалось перехватить и уничтожить 47 украинских БПЛА.

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