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Царьград

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Агафонову и Верховину обвинили в мошенничестве на 90 млн рублей

Агафонову и Верховину обвинили в мошенничестве на 90 млн рублей

Руководитель аукционного дома «Первые имена» и основательница галереи «Веллнум» обвинены в продаже подделок Эрнста Неизвестного на сумму более 90 млн рублей.

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