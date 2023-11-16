Возможно ли создание на территории Украины нового еврейского государства

Утром 7 октября 2023 года, в 50-летнюю годовщину начала «Войны Судного дня», ХАМАС, воспользовавшись с проведением праздника Симхат Тора, обстреляло Израиль с территории сектора Газа,затем боевики прорвались через укрепления на границе и захватили несколько населенных районов на юге страны.