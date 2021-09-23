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Форма тут не причем: в полиции объяснили арест исполнительницы роли Марины Вульф

Форма тут не причем: в полиции объяснили арест исполнительницы роли Марины Вульф

В отдельных средствах массовой информации и ресурсах сети Интернет получили распространения сведения о том, что в Уссурийске мировой суд назначил 43-летней женщине 10 суток ареста и 1000 рублей штрафа за ношение формы сотрудника полиции.

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