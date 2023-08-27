Страна и люди

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B Польше из-за гимна России встали поезда – Wyborcza

B Польше из-за гимна России встали поезда – Wyborcza

Железнодорожное движение вокруг польского города Щецина остановилось после того, как неизвестные вмешались в систему управления поездами и включили через системы оповещения российский гимн, а также фрагмент речи президента России Владимира Путина.

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