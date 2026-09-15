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Мировое обозрение

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Младший сержант Попов, рискуя жизнью, оказал медпомощь раненым сослуживцам

Младший сержант Попов, рискуя жизнью, оказал медпомощь раненым сослуживцам

Младший сержант Евгений Попов, исполнявший обязанности санитарного инструктора, вытащил раненых сослуживцев из-под удара FPV-дронов и организовал их эвакуацию.

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