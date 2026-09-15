Младший сержант Попов, рискуя жизнью, оказал медпомощь раненым сослуживцам

Младший сержант Евгений Попов, исполнявший обязанности санитарного инструктора, вытащил раненых сослуживцев из-под удара FPV-дронов и организовал их эвакуацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым