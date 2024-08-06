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Пластический хирург сделал заявление об изменениях во внешности опозорившейся Глюкозы

Пластический хирург сделал заявление об изменениях во внешности опозорившейся Глюкозы

Скандальное выступление в Красноярске, во время которого артистка не только не попадала в ноты, но и позволила себе неприличные жесты, стало поводом для обсуждений не только ее музыкальных данных, но и внешности.

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