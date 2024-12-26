«Оборонлогистика»: на борту сухогруза Ursa Major нашли пробоину 50 на 50 см

По данным "Оборонлогистики", палуба судна была усыпана осколками.<strong>После трех взрывов по правому борту российского судна Ursa Major, который 23 декабря потерпел крушение в Средиземном море, была найдена пробоина 50 на 50 сантиметров, <a href="https://ria.