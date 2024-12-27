Зеленский назвал атаку по энергосистеме Украины "бесчеловечной", пишет FT. Читателей возмутило подобное разжигание русофобии: западные СМИ абсолютно проигнорировали нападение на жителей Казани, зато не могут остановиться "визжать" после удара по обычной военной цели.
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