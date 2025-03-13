В армии Беларуси происходит пик наращивания боевой подготовки -- Минобороны

Минск, 13 марта /Синьхуа/ -- В армии Беларуси происходит пик наращивания боевой подготовки. Об этом в среду сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил -- первый заместитель министра обороны страны Павел Муравейко.
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