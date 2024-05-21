Русские просто блефуют

Natalija Osminina

Смешно... Дальнейших вариантов не много: их два- военный и невоенный. Военный- если Украина будет бить по "материнской" России - России придется бить по центрам принятия решений в Европе, по базам НАТО и другим военным объектам в Европе . Если по Украине-то по Банковой. Невоенный вариант- поэтапный: отключить свет Украине, разбомбив энергоструктуру. Отключить свет Прибалтике, вырубив кольцо БРЭЛЛ. Отключить газ Восточной Европе, поскольку она сидит исключитеьно на российском газе (начиная от Финляндии, кончая Польши). А так как за 2 с лишним года поставок ВСЕХ ресурсов Европе она не платила ни копейки, записывая это в свои долги, а потом реиа от них отказаться, арестовав "российские активы" (то есть порвав свои долговые расписки), то за прошлые поставки Россия национализирует европейское имущество, а новые поставки прекратит.