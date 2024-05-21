- Погодите… Мы буквально только что договорились с Янеком. Ваши же ребята гарантии подписывали! А Вы говорите «вперёд, ломай его!» Это же госпереворот.
Русские просто блефуют
Комментарии
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Natalija Osminina
Смешно... Дальнейших вариантов не много: их два- военный и невоенный. Военный- если Украина будет бить по "материнской" России - России придется бить по центрам принятия решений в Европе, по базам НАТО и другим военным объектам в Европе . Если по Украине-то по Банковой. Невоенный вариант- поэтапный: отключить свет Украине, разбомбив энергоструктуру. Отключить свет Прибалтике, вырубив кольцо БРЭЛЛ. Отключить газ Восточной Европе, поскольку она сидит исключитеьно на российском газе (начиная от Финляндии, кончая Польши). А так как за 2 с лишним года поставок ВСЕХ ресурсов Европе она не платила ни копейки, записывая это в свои долги, а потом реиа от них отказаться, арестовав "российские активы" (то есть порвав свои долговые расписки), то за прошлые поставки Россия национализирует европейское имущество, а новые поставки прекратит.
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21 час.
ninikooo Митусова
Еще « не наелись блефа от России»?! Дальше будет веселее…
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13 час.
Александр Макеев
Сейчас Россия начала учения по применению ТЯО! Реально из складов вывезены боеголовки и ракеты с ядерной начинкой. Их как раз начинают устанавливать на пусковые системы. И вывозят на места запуска. Вот с учений и можно готовый к применению ядерный кулак применить по супостатам, до которых ТЯО достанет. Это до 5000 километров дистанция. Всю нацистскую Европу накроет гарантированно! Лучше ужасный конец для всех нацистов, чем ужасные пакости от них для России и всего человечества без конца!
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4 час.
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