Венгерский гамбит: оплатите мой кретинизм

Мало им Каки, так сейчас в европейской политике появился еще и новый персонаж, который на долгое время обещает стать объектом номер 1 для оттачивания журналистского сарказма.
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