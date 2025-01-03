Деревню в Кении завалило космическим мусором

На этой неделе в кенийской деревне Макуэни рухнул кусок космического мусора весом около полутонны. Как пишет The New York Times, объект не причинил никому вреда, но напугал местных жителей, которые «боялись бомбы или чего-то еще похуже».
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