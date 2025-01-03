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Политика как она есть

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Деревню в Кении завалило космическим мусором

Деревню в Кении завалило космическим мусором

На этой неделе в кенийской деревне Макуэни рухнул кусок космического мусора весом около полутонны. Как пишет The New York Times, объект не причинил никому вреда, но напугал местных жителей, которые «боялись бомбы или чего-то еще похуже».

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Комментарии
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Виталий Гемберг
Конечно одним куском завалило всю деревню, кусок размером с деревню что ли??? Автор дебил...
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