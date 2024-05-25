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Петербургский дневник

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На Крестовском острове Петербурга состоялся фестиваль ГТО

На Крестовском острове Петербурга состоялся фестиваль ГТО

Он прошел в СК «Легкоатлетический манеж» В субботу, 25 мая, в СК «Легкоатлетический манеж» на Крестовском острове состоялся Фестиваль ГТО среди команд учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Петербурга.

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