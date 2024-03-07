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Глава академии Генштаба заявил о рисках втягивания России в новые конфликты

Глава академии Генштаба заявил о рисках втягивания России в новые конфликты

Он считает, что завершение конфликта на Украине не станет кризисной конфронтации России и стран Запада, так как «запущенный процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы».

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