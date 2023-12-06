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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Прокуратура взялась за обидчиков инвалида СВО из-за парковки в домовом чате

Прокуратура взялась за обидчиков инвалида СВО из-за парковки в домовом чате

ПСКОВ, 6 декабря, ФедералПресс. Против жительницы ЖК «Видный» и пользователя соцсети «Телеграм» «Алена Воздушные шары Псков» возбуждено административное дело по статье об оскорблении в сети «Интернет», сообщается в пресс-службе прокуратуры.

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