Прокуратура взялась за обидчиков инвалида СВО из-за парковки в домовом чате

ПСКОВ, 6 декабря, ФедералПресс. Против жительницы ЖК «Видный» и пользователя соцсети «Телеграм» «Алена Воздушные шары Псков» возбуждено административное дело по статье об оскорблении в сети «Интернет», сообщается в пресс-службе прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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