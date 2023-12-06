Прокуратура взялась за обидчиков инвалида СВО из-за парковки в домовом чате

ПСКОВ, 6 декабря, ФедералПресс. Против жительницы ЖК «Видный» и пользователя соцсети «Телеграм» «Алена Воздушные шары Псков» возбуждено административное дело по статье об оскорблении в сети «Интернет», сообщается в пресс-службе прокуратуры.