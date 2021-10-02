"Власть действует на уничтожение". Альтернативная Нобелевка за экозащиту

Российский эколог, основатель калининградской организации "Экозащита!" Владимир Сливяк стал одним из четырех лауреатов шведской премии Right Livelihood Award ("За правильный образ жизни"), которую также называют альтернативной Нобелевской премией.
Российский эколог, основатель калининградской организации "Экозащита!" Владимир Сливяк стал одним из четырех лауреатов шведской премии Right Livelihood Award ("За правильный образ жизни"), которую также называют альтернативной Нобелевской премией.
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