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"Власть действует на уничтожение". Альтернативная Нобелевка за экозащиту

"Власть действует на уничтожение". Альтернативная Нобелевка за экозащиту

Российский эколог, основатель калининградской организации "Экозащита!" Владимир Сливяк стал одним из четырех лауреатов шведской премии Right Livelihood Award ("За правильный образ жизни"), которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

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Ольга Власенко
Наши станции построить в ЮАР не дал. Типа негров не жалко. Персонально его сотрудникам впаять немецкий тариф за электричество. И в голове сразу всё наладится.

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