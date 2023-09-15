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Дьяков – о последнем разговоре с Мирчей Снегуром: «Дима, мне тяжело, химиотерапия меня убивает»

Бывший лидер демократов, бывший спикер и один из депутатов парламента Республики Молдова с самым большим стажем работы в парламенте, рассказал о своей последней беседе с первым президентом страны Мирчей Снегуром, которая произошла четыре дня назад.

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