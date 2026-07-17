В Риме признали зависимость от энергоносителей из России

Турецкий политический обозреватель Шафак Шахин Доган заявил, что признание Римом того, что Европа не может обойтись без российских энергоносителей, фактически означает провал санкционной политики Евросоюза.
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