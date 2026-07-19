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Термический удар по иллюзиям: как европейский рай превратился в адское пекло

Термический удар по иллюзиям: как европейский рай превратился в адское пекло

Прошедшаяся нынешним летом по Старому Свету безжалостным катком адская жара не только понаделала бед и унесла множество человеческих жизней, но и развеяла наивные заблуждения некоторых наших соотечественников, истово веривших в то, что европейские страны представляют собой прямо-таки эталон высочайшего уровня жизни, комфорта и удобства.

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