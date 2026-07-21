В России предложили перестать рассылать красную квитанцию ЖКХ

Многие воспринимают красный цвет квитанций как сигнал о штрафах, судебных исках или блокировке счетов, но на самом деле красный цвет не имеет юридической силы, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).