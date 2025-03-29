На Украине сравнили проект сделки по ресурсам с выплатой США репараций

Проект сделки с Соединенными Штатами по ресурсам вызывает беспокойство на Украине. В Киеве считают, что он выглядит как проигрыш в войне с Вашингтоном с выплатой репараций, написала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.