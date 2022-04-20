Родители пяти миллионов детей от 8 до 17 лет с 1 мая получат новую выплату

Документ устанавливает единый порядок и условия выплаты пособия. В дальнейшем за ним смогут обращаться после достижения ребенком 8 лет все нуждающиеся семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.
Документ устанавливает единый порядок и условия выплаты пособия. В дальнейшем за ним смогут обращаться после достижения ребенком 8 лет все нуждающиеся семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.
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