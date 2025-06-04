На Вологодчине участник СВО назначен главой Нюксенского округа

Должность главы Нюксенского муниципального округа по рекомендации губернатора Вологодской области Георгия Филимонова займет участник СВО Антон Тропин, 4 июня, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
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