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На Вологодчине участник СВО назначен главой Нюксенского округа

На Вологодчине участник СВО назначен главой Нюксенского округа

Должность главы Нюксенского муниципального округа по рекомендации губернатора Вологодской области Георгия Филимонова займет участник СВО Антон Тропин, 4 июня, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

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