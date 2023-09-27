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Китай

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Ван И заявил, что прошедшее десятилетие стало свидетелем плодотворных результатов формирования сообщества единой судьбы человечества

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- За последнее десятилетие в формировании сообщества единой судьбы человечества были достигнуты плодотворные результаты, заявил во вторник член Политбюро ЦК КПК, глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции, посвященной публикации Белой книги под названием "Совместное строительство сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия Китая".

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