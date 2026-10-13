Оккупация без границ: Израиль методично расширяет зону влияния в секторе Газа

За год, прошедший с момента объявления режима «прекращения огня», Израиль не только не остановил военную экспансию, но и методично расширил зону своего контроля в секторе Газа.
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