Одесса снова в огне, а Шойгу приказал уничтожать высокоточным оружием по складам боеприпасов и скоплению техники

Геннадий Бережнов

Шойгу приказал уничтожать высокоточным оружием по складам боеприпасов и скоплению техники, а не лучше бы разбомбить мосты и туннели? Или хотя бы сказать нам почему нельзя. Когда то это оценят и скажут.