Одесса снова в огне, а Шойгу приказал уничтожать высокоточным оружием по складам боеприпасов и скоплению техники
Одесса снова в огне, а Шойгу приказал уничтожать высокоточным оружием по складам боеприпасов и скоплению техники Юлия СоколоваВ ночь на 12 июля взрывы прогремели на подконтрольных режиму Зеленского территориях Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областей.
Комментарии
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Шойгу приказал уничтожать высокоточным оружием по складам боеприпасов и скоплению техники, а не лучше бы разбомбить мосты и туннели? Или хотя бы сказать нам почему нельзя. Когда то это оценят и скажут.
Это Вы ему пытаетесь разъяснить? Наивный Вы...
Оленевода пиарят аж противно...
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