Белоусову доложили о боевом дежурстве и контроле боевой работы на СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск и заслушал доклад о боевом дежурстве и контроле боевой работы российских военных в зоне специальной операции по защите Донбасса.
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