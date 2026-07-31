Захарова назвала Киев гнильём из-за обвинений в информкампании с мигрантами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим гнильём из-за обвинений Украины в адрес России в пропагандистской кампании вокруг миграционного кризиса в испанском городе Сеута.
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