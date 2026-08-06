БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Шелковый путь в никуда: как ультралиберальный «Незыгарь»* тиражирует когнитивные галлюцинации западного историка

Шелковый путь в никуда: как ультралиберальный «Незыгарь»* тиражирует когнитивные галлюцинации западного историка

Телеграм-канал «Незыгарь», известный своим ультралиберальным уклоном и традиционным, почти сакральным преклонением перед любым западным словом, на днях опубликовал пространный пересказ интервью Питера Франкопана.

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