В Общественной палате предложили установить камеры видеофиксации на детских площадках для выявления курьеров и пользователей электросамокатов, которые проезжают через игровые зоны.
В России предложили установить камеры на детских площадках
Комментарии
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Alexp69
Согласен, но почему только самокатчиков? У нас автовладельцы детскую площадку в стоянку для своих корыт превратили. Им, типа, можно?
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
Игорь Максаков
Давно пора, а то на них и детей крадут, и пьянствует всякая сволота, да и мало ли чего?
АЧТО РАНЬШЕ СОПЛИ ЖЕВАЛИ????ДАВНО ПОРА БЫЛО ЭТО ДЕЛАТЬ
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1 м.
Игорь Максаков
Вадим Скоробогатов
АЧТО РАНЬШЕ СОПЛИ ЖЕВАЛИ????ДАВНО ПОРА БЫЛО ЭТО ДЕЛАТЬ
Ты про себя? Я на них лет шестьдесят не бывал.
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1 м.
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