Уголовное дело завели из-за отравления детей парами хлора в Омске

В Омске следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением девяти детей парами хлора. По информации регионального СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
В Омске следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением девяти детей парами хлора. По информации регионального СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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