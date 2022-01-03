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Уголовное дело завели из-за отравления детей парами хлора в Омске

Уголовное дело завели из-за отравления детей парами хлора в Омске

В Омске следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением девяти детей парами хлора. По информации регионального СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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