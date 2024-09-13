Госдеп США одобрил продажу Румынии десятков истребителей F-35

Сделку на сумму $7 миллиардов по продаже истребителей F-35A Lightning II и запчастей к ним одобрил государственный департамент США, 13 сентября сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в минобороны США.
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