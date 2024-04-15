Американский таблоид в полной мере рассказал со ссылкой на свои источники, что именно управляет ходом событий на территории Спецоперации со стороны украинцев, киевских властей, боевых частей, а также решениями европейских политиков.
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