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Царьград

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Политику Запада по Украине определяет страх Байдена перед угрозами Путина – WSJ

Политику Запада по Украине определяет страх Байдена перед угрозами Путина – WSJ

Американский таблоид в полной мере рассказал со ссылкой на свои источники, что именно управляет ходом событий на территории Спецоперации со стороны украинцев, киевских властей, боевых частей, а также решениями европейских политиков.

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