ВСУ выпустили шесть снарядов по центру Донецка

Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка, выпустив в направлении города шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, детали инцидента в Telegram-канале приводит представительство ДНР в СЦКК.
Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка, выпустив в направлении города шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, детали инцидента в Telegram-канале приводит представительство ДНР в СЦКК.
Свежие комментарии