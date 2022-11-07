Аргументы и Факты

48 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    ООН только вынужденное добро дала, а создали его глобалисты со Сталиным. А то  евреи и США губу раскатали на Крым.Израилю предрекли...
  • Sobering
    Киссинджер об этом проболтался, сказал что ещё в 2019 году Израиль исчезнет. Россия не дала этому ход.Израилю предрекли...
  • Сергей Петров
    А действительно, ну на фиг - пусть будет пустыня! Красиво - песочек, дюны, барханы...такое впечатление, что все учены...Австралийские уче...

ВСУ выпустили шесть снарядов по центру Донецка

ВСУ выпустили шесть снарядов по центру Донецка

Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка, выпустив в направлении города шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, детали инцидента в Telegram-канале приводит представительство ДНР в СЦКК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх