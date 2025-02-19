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Царьград

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1,5 млн пенсионеров в Донбассе получают пенсии по стандартам России

1,5 млн пенсионеров в Донбассе получают пенсии по стандартам России

Более 1,5 млн пенсионеров в Донбассе и Новороссии получают российские пенсии. 104 тысячи получают выплаты по местным тарифам из-за возраста.

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