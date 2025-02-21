Четвертый арест в Нидерландах в связи с кражей дакийских сокровищ: «Похищенные артефакты пока не найдены»

26-летний мужчина стал четвертым подозреваемым, арестованным в связи с кражей золотого шлема Коцофенешти и трех дакийских золотых браслетов, которые были выставлены в музее Дрентс в Ассене, сообщила в четверг голландская полиция.
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