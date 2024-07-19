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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» предложила Ольмо контракт на 6 лет и готова выплатить «Лейпцигу» 60 млн евро

«Барселона» предложила Ольмо контракт на 6 лет и готова выплатить «Лейпцигу» 60 млн евро

Mundo Deportivo утверждает, что агенты полузащитника «Лейпцига» получили от каталонцев письменное предложение заключить шестилетний контракт.

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