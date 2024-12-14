RS: Запад будет вынужден восстановить отношения с Россией

Западным странам придется восстановить отношения с Россией, чтобы вернуться к стабильности. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft со ссылкой на немецкого эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика.
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