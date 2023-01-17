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Терапевт Окунев заявил о пользе куриного бульона для лечения простуды и ОРВИ

Терапевт Окунев заявил о пользе куриного бульона для лечения простуды и ОРВИ

Заболевшим острыми респираторными инфекциями людям рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу, в том числе куриный бульон, заявил терапевт Дмитрий Окунев.

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