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Царьград

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"Рома" отклонила трансфер Луиса Энрике из-за технических проблем

"Рома" отклонила трансфер Луиса Энрике из-за технических проблем

Трансфер Луиса Энрике из петербургского "Зенита" в итальянскую "Рому" сорвался из-за технических проблем.

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