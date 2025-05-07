Ученые посчитали, сколько гаджетов приходится на одного российского дошкольника

Работа выполнена на открытых данных Минпросвещения России. В число электронных средств обучения, помимо персональных компьютеров и ноутбуков, входят также планшеты, интерактивные доски, сенсорные панели и др.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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