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Ученые посчитали, сколько гаджетов приходится на одного российского дошкольника

Ученые посчитали, сколько гаджетов приходится на одного российского дошкольника

Работа выполнена на открытых данных Минпросвещения России. В число электронных средств обучения, помимо персональных компьютеров и ноутбуков, входят также планшеты, интерактивные доски, сенсорные панели и др.

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