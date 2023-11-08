Российский банк разработал технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансовой организации.
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