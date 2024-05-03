Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов подписал Соглашение о сотрудничестве с региональным УФНС

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов и руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области Денис Смехов и подписали Соглашение о сотрудничестве.
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