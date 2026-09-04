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Газета.ру

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Автоэксперт Зиновьев перечислил 3 спорных пункта ПДД, которые ставят водителей в тупик

Автоэксперт Зиновьев перечислил 3 спорных пункта ПДД, которые ставят водителей в тупик

Редактор «За рулём» Сергей Зиновьев обратил внимание на неоднозначные трактовки Правил дорожного движения, которые создают проблемы для водителей в реальных ситуациях.

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