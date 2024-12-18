❗️Массовых проявлений «ждунов» в Крыму не было. Регион стабилен, а крымчане поддерживают Владимира Путина Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму».
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❗️Массовых проявлений «ждунов» в Крыму не было. Регион стабилен, а крымчане поддерживают Владимира Путина Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму».