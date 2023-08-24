Аргументы и Факты

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Yeni Safak: Вашингтон ведёт тайную войну против Турции

Yeni Safak: Вашингтон ведёт тайную войну против Турции

Соединённые Штаты находятся в состоянии необъявленной войны против Турции, считает обозреватель турецкого издания Yeni Safak Тамер Коркмаз.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Зубы заговаривают, хотят, что бы мы в этот бред поверили. Терки, конечно, между америкосами и турками есть, они были и будут, это нормальное базарно-рыночное явление. Но насчет &quot;необъявленной войны&quot;, это уже херня. Турция член НАТО, какая тут на хер &quot;необъявленная война&quot;? А написать и прокукарекать можно все, что угодно.
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13 час.
АТ
Александр Ткаченко
Вор у вора дубинку украл.
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12 час.

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