Yeni Safak: Вашингтон ведёт тайную войну против Турции

AB

Anlrey Boracow

Зубы заговаривают, хотят, что бы мы в этот бред поверили. Терки, конечно, между америкосами и турками есть, они были и будут, это нормальное базарно-рыночное явление. Но насчет "необъявленной войны", это уже херня. Турция член НАТО, какая тут на хер "необъявленная война"? А написать и прокукарекать можно все, что угодно.