Соединённые Штаты находятся в состоянии необъявленной войны против Турции, считает обозреватель турецкого издания Yeni Safak Тамер Коркмаз.
Yeni Safak: Вашингтон ведёт тайную войну против Турции
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Зубы заговаривают, хотят, что бы мы в этот бред поверили. Терки, конечно, между америкосами и турками есть, они были и будут, это нормальное базарно-рыночное явление. Но насчет "необъявленной войны", это уже херня. Турция член НАТО, какая тут на хер "необъявленная война"? А написать и прокукарекать можно все, что угодно.
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13 час.
АТ
Александр Ткаченко
Вор у вора дубинку украл.
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12 час.
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