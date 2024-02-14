Льготной ипотеке нашли замену

Альтернативой льготной ипотеке в случае ее отмены могло бы стать развитие льготного субсидирования застройщиками с привлечением краткосрочных кредитов, которые выдаются на покрытие текущих расходов в ожидании основного финансирования.
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