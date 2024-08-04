Инфографика: страны, потребляющие больше всего энергии на душу населения

Страны, потребляющие больше всего энергии на душу населения / © Voronoi Например, страны с более холодным климатом могут потреблять больше энергии для отопления, в то время как в странах с развитой промышленностью потребление энергии на душу населения может быть выше из-за мощного производственного сектора.
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