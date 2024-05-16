Акцию «Сад Памяти» поддержали полицейские Ивановской области

В Ивановской области в рамках эколого-патриотического проекта «Сад Памяти» сотрудники межмуниципальных отделов МВД России "Вичугский" и "Родниковский", совместно со школьниками и общественностью, представителями местного самоуправления и комитета Ивановской области по лесному хозяйству высадили в память о земляках - героях Великой Отечественной войны на территории Сосновского лесничества 14,5 тысяч саженцев сосны.